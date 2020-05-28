الخارجية الروسية: موسكو لم تتهرب أبدا من الحوار مع أوكرانيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، أندريه رودينكو، أن موسكو لم تتهرب أبدا من الحوار مع أوكرانيا على أعلى مستوى، لكن لا ينبغي إجراء مثل هذه الاتصالات من أجل الدعاية الشخصية أو بصيغة شكلية.

موسكو - سبوتنيك. وقال رودينكو خلال إحاطة إعلامية، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالاستعداد الذي أعرب عنه زيلينسكي لإجراء حوار مباشر مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكنني أن أؤكد أن روسيا لم تتهرب أبدا من الحوارات المباشرة".

وأضاف: "كانت مثل هذه الحوارات في وقت سابق خلال محادثات هاتفية، وخلال اجتماع شخصي بين الرئيسين بوتين وزيلنسكي، في باريس في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وأكد أن "الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو أن أي اتصالات من هذا القبيل لا ينبغي أن تكون من أجل الاتصالات، وليس من أجل الشكليات، وليس من أجل أي إعلانات شخصية، بل من أجل نتيجة محددة".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أكد خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مرور عام على توليه منصبه، أنه مستعد لأي صيغة من صيغ المفاوضات لحل الصراع في دونباس.

يذكر أن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحثا هاتفيا، في الـ14 من فبراير/ شباط الماضي، جوانب حل النزاع الأوكراني، وطرح بوتين بشكل مباشر سؤالا عما إذا كانت كييف تنوي بالفعل تنفيذ اتفاقات مينسك، حسبما أفاد بيان الكرملين.

وكانت القمة الأخيرة هي أول قمة، منذ ثلاث سنوات، لقادة "رباعية نورماندي" التي تضم (روسيا، أوكرانيا، فرنسا وألمانيا)، التي عقدت في باريس يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول، وأصدرت بيانا مشتركا، أكدت فيه على أن اتفاقيات مينسك تظل أساسا للعمل في صيغة "نورماندي".