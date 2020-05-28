فرنسا تعلن رفع القيود عن التنقل وإعادة فتح المقاهي والمطاعم

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، اليوم الخميس، رفع القيود عن التنقل داخل البلاد، وإعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارًا من الثاني من يونيو/ حزيران المقبل.