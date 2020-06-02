الخزانة الأمريكية توسع قائمة العقوبات ضد فنزويلا

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، 4 شركات وسفن جديدة فنزويلية لتوسع بذلك قائمة العقوبات ضد كاراكاس.

ووفقا للوثائق المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تم فرض العقوبات ضد شركات الشحن "أدامانت ماريتيم" و"افراناف ماريتيم" و"سانيبل شيبترايد" و"سييكومبر" وكذلك ضد أربع ناقلات نفط.

من جانبه أكد الخبير الإيراني في القضايا الدولية والجيوسياسية، الخميس الماضي، بهرام أمير أحمديا، أن فنزويلا استطاعت رغم العقوبات الأمريكية أن تعقد مبادلات تجارية مع إيران، وذلك إما عن طريق الدفع النقدي أو تبادل السلع ومن دون اللجوء للإجراءات البنكية الدولية التي تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

وصلت اثنتان من أصل خمس ناقلات نفط إيرانية إلى فنزويلا، يوم 26 أيار / مايو الماضي حيث رست الأولى بالقرب من مصفاة "إل باليتو".

ويذكر أن ​فنزويلا​ تعاني من نقص في ​المحروقات​ برغم من أنها تملك احتياطات هائلة من ​النفط​، بسبب تراجع الإنتاج، في أزمة زادها تفشي وباء "كوفيد-19" ونتائجه الاقتصادية الحادة.