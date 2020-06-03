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    وزير الدفاع الأمريكي يتراجع عن قرار سحب القوات من واشنطن

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    تراجع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن قرار بسحب قوات الحرس الوطني من العاصمة واشنطن.

    Carlos Barria
    وزير الدفاع الأمريكي يرفض استخدام الجيش ضد المتظاهرين
    وقالت "أسوشيتد برس" إنه في انعكاس مفاجئ، نقض وزير الدفاع مارك إسبر يوم الأربعاء قرارًا سابقًا لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بإعادة بضع مئات من الجنود إلى قواعدهم من منطقة واشنطن العاصمة، وسط توترات متزايدة مع البيت الأبيض بشأن الرد العسكري على الاحتجاجات.

    وقال وزير الجيش رايان مكارثي لوكالة أسوشيتد برس إن الانعكاس جاء بعد أن حضر إسبر اجتماعًا في البيت الأبيض، وبعد مناقشات داخلية أخرى في البنتاغون. ومن غير الواضح ما إذا كان إسبر قد التقى بالرئيس دونالد ترامب.

    وقال مكارثي إنه يعتقد أن التغيير قام على ضمان وجود دعم عسكري كاف في المنطقة للرد على أي مشاكل احتجاج إذا لزم الأمر.

    وقال مكارثي إنه تلقى إشعارًا بأمر البنتاغون بإرسال حوالي 200 جندي مع قوة الرد السريع 82 المحمولة جواً إلى قواعدها بعد الساعة العاشرة صباح الأربعاء. وبعد ساعات، أخطره البنتاغون بأن إسبر قد عكس القرار.

    وتأتي الخطوة لإبقاء القوات في المنطقة، في الوقت الذي يواصل فيه قادة البنتاغون الإصرار على أنهم لا يريدون استخدام قوات الجيش (الخدمة الفعلية) للمساعدة في قمع الاحتجاجات.

    وفي وقت سابق من اليوم، قام إسبر بخفض تهديدات ترامب بشأن إرسال قوات "للسيطرة" على الشوارع ، وأبلغ الصحفيين في مؤتمر صحفي في البنتاغون إنه يعارض استخدام القوات العسكرية لإنفاذ القانون في احتواء احتجاجات الشوارع الحالية.

    وقال إنه يجب استخدام القوات الفعلية في الولايات المتحدة "فقط في الحالات الأكثر إلحاحًا وأسوأ" ، مضيفًا "نحن لسنا في واحدة من هذه المواقف الآن".

    وقال مكارثي في ​​مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: "نعتزم في هذه المرحلة عدم جلب قوات نشطة، ولا نعتقد أننا بحاجة إليها في هذه المرحلة". "ولكن من الحكمة أن يكون لديك القدرة الاحتياطية في قائمة الانتظار."

    ذكرت وكالة أسوشييتد برس في وقت سابق من يوم الأربعاء أن جنود 82 المحمولة جوا سيكونون أول من يغادرون وسيعودون إلى منازلهم في فورت براج بولاية نورث كارولاينا. ميريلاند ، وسيتم سحبها إلى قواعدها في الأيام القادمة إذا سمحت الظروف بذلك.

    ولكن بعد ذلك غير البنتاغون خططه.

    وقال مكارثي "إنه وضع ديناميكي"، مضيفًا أن القوات 82 المحمولة جوا "ستبقى على مدار 24 ساعة إضافية وهي قصدنا - نحن نحاول سحبها وإعادتها".

    كانت القوات العاملة في الخدمة متاحة، ولكن لم يتم استخدامها رداً على الاحتجاجات.

    تم جلب حوالي 1300 جندي في الخدمة الفعلية إلى منطقة العاصمة في وقت مبكر من هذا الأسبوع حيث تحولت الاحتجاجات إلى العنف. جاءت الاحتجاجات في أعقاب وفاة رجل أسود في ولاية مينيسوتا، جورج فلويد، الذي توفي بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبة فلويد لعدة دقائق.

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    الكلمات الدلالية:
    البنتاغون, واشنطن
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