"سناب شات" يتخذ إجراء ضد ترامب بسبب "تحريضه على العنف"

وقالت شبكة "دويتش فيله" إن "سناب شات" توقف عن دعم ما ينشره ترامب وترويج حسابه، مشيرة إلى أنه يحرض على "العنف العنصري".

وصرح متحدث باسم "سناب شات" في بيان: "نحن لا نروج حاليا للمحتوى الذي ينشره الرئيس عبر منصة (ديسكافر) في سناب شات".

وتابع المتحدث باسم الشركة: "لن نزيد من الأصوات التي تحرض على العنف العنصري والظلم من خلال منحهم ترويجا مجانيا على (ديسكافر)"، ولا يزال حساب ترامب على موقع "سناب شات" موجودا على المنصة، ولديه نحو 1.5 مليون متابع.

وجاء قرار شركة "سناب" في أعقاب نشر الرئيس الأمريكي لمنشورات مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي هدد فيها بإطلاق "الكلاب المتوحشة" و"الأسلحة المشؤومة" على المحتجين الذين نظموا الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية ضد عنف الشرطة.

وكانت شركتا سناب وفيسبوك قد انضمتا إلى قائمة الشركات الأمريكية المنددة بالتمييز العرقي في الولايات المتحدة، حيث اندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من مدنها الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد.

في سياق متصل، انهمرت دموع عمدة مينيابوليس وهو يركع بجانب النعش لجورج فلويد خلال مراسم الجنازة، يوم أمس الخميس، وشوهد العمدة جاكوب فراي وهو يسند رأسه على يده ويبكي أمام نعش المقتول جورج فلويد البالغ 46 عاما.

وحدثت اللحظة العاطفية في الدقائق التي سبقت الخدمة في جامعة نورث سنترال، حيث ألقى القس خطابا، داعياً السود إلى مطالبة: "ارفعوا ركبتيكم عن أعناقنا".