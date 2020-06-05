وكالة الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح به 8 مرات

صرحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح به.

وأوضحت الوكالة في بيان نقلته إذاعة "مونت كارلو" أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز الحد المسموح به بنحو 8 مرات.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن إنتاجها من اليورانيوم تجاوز 1200 كغ.

وأعلن مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أصغر زارعان، أن إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب بعد الخطوة الخامسة من خفض التعهدات بالاتفاق النووي، تجاوز 1200 كغ ستضاف إلى المخزون المحلي.

وقال زارعان: "وزن اليورانيوم الذي تم إخراجه من البلاد حوالي 8.5 طن، وتم تسليمه إلى روسيا، واستلمنا نحو 400 طن من الكعكة الصفراء، أو ما يعرف بسادس فلوريد اليورانيوم، بدلا منه".

كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق، أن طهران لم يعد لديها أي حدود، فيما يتعلق بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أن بلاده سترفع تخصيب اليورانيوم كل يوم.