أول رد إسرائيلي على قرار إيران بشأن تخصيب اليورانيوم وصناعة السلاح النووي

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، اليوم الثلاثاء، إن "من السابق لأوانه قول ما إذا كانت إيران في سبيلها لصنع سلاح نووي بعد أن أعلنت أنها ستتخلى عن قيود على تخصيب اليورانيوم".

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"راديو إسرائيل"، ردا على سؤال بهذا الشأن: "من السابق لأوانه قول ذلك". وأضاف "يجب أن ننتظر ونرى"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأعلنت إيران يوم الأحد الماضي، خفض جديد لالتزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلي عن أي قيود بالنسبة إلى عدد أجهزة الطرد المركزي. لكنها أكدت استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فيما نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الخاص على "تويتر" تغريدة قال فيها بأن "إيران لن تملك سلاحا نوويا".

وتصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس، وآخرين. فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، ونقل عن عدد من المسؤولين أن الرد سيكون عسكريا ضد القوات الأمريكية في المنطقة.