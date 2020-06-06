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    المرشد الإعلى للثورة الإيرانية آيه الله علي خامنئي يزور ضريح قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني

    فيديو ينشر للمرة الأولى.. خامنئي يروي وصية الخميني في آخر ليلة من عمره

    © AFP 2020 / -
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    نشر موقع المرشد الأعلى في إيران آيه الله علي خامنئي، اليوم السبت، تسجيلا صوتيا يتحدث فيها عن لقاء جمعه بمؤسس الجمهورية الإسلامية وأول مرشد لها روح الله الخميني في آخر عام من عمره.

    وكشف خامنئي، عن توجيه الخميني الكلام له بالقول: "ستصبح قائدا"، وذلك في حضور رؤساء السلطات الثلاث وكان خامنئي حينها رئيسا للجمهورية، مضيفا أنه يأخذ هذا الكلام على محمل الجد، وقال: "بقیت صامتا وأنظر، وخیم الصمت أیضا علی المكان".

    وتابع المرشد الإيراني بالقول إن نجل الإمام الخميني، أحمد كان يجلس بجواره، وكان هو يجلس وجها لوجه مع الخميني، فتوجه إليه أحمد قائلا: "کیف تقول لا یوجد شخص آخر یصلح للقیادة؟ أنت تصلح والسيد موسوي أردبيلي يصلح أيضا للقيادة".

    وأضاف خامنئي في شهادته: "بعد عدة أيام تجمع كل الأصدقاء في مكتبي، وجاء السيد هاشمي رفسنجاني قبلهم بقليل، وخاطبه متسائلا: ما هو تعليقك على طلب الإمام الخميني؟".

    وبحسب رواية خامنئي، لم يكن يذكر ما قاله الخميني لذلك سأل رفسنجاني عن أي طلب يتحدث، فأجابه رفسنجاني: "الإمام قال إنك ستصبح القائد"، مضيفا "لا يقول الإمام هذا الكلام بدون تفكير مسبق، ولا ينطق هذا الكلام عبثا هكذا".

    وتابع "بعد مرور بضعة أشهر اجتمعنا مجددا، وتكرر نفس الكلام مرة أخرى، واعتقد في ذلك الوقت لم يكن غير هاشمي رفسنجاني وأنا في القاعة وقلت له: إذا حدث هذا أنا لن أقبل مطلقا، تأكد من هذا. لم يخطر ببالي أبدا أن يطرح هذا الموضوع بهذا الشكل".

    وختم "في الليلة التي توفي فها الخميني عاد الحديث حول الخلافة مجددا، وأصبح جادا هذه المرة، واجتمع مجلس خبراء القيادة وجرى انتخابه مرشدا جديدا للثورة الإيرانية، قائلا: "جرى انتخابي، ولم يكن يخطر ببالنا أن هذا الأمر سيحدث بهذا الشكل".

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    الكلمات الدلالية:
    إيران, آية الله علي خامنئي, الخميني
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