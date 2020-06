فيديو ينشر للمرة الأولى.. خامنئي يروي وصية الخميني في آخر ليلة من عمره

View this post on Instagram

‌‌‌‌‌‍ ‌‌ينشر موقع #خامنئي_دات_آي_آر الإعلامي مقطع فيديو يتضمّن ملفاً صوتياً يُنشر للمرة الأولى يحتوي على كلام للإمام الخامنئي في جلسة خاصّة يتحدّث فيه حول لقاء سرّي جمعه بالإمام الخميني في آخر سنة من عمر الإمام؛ عندما قال له الإمام الخميني لأوّل مرّة أمام رؤساء السلطات: ”فلتستلم أنت القيادة“.