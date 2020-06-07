الشرطة الهولندية تضبط 2020 كيلوغراما من المخدرات

ضبطت الشرطة الهولندية اليوم الأحد 2020 كيلوغرام من الكوكايين في شحنة موز قادمة من الإكوادور.

وبحسب وكالة "رويترز" أعلن الادعاء العام الهولندي في مدينة روتردام الساحلية، عن أنه تم القبض على أشخاص يقومون بتهريب مخدرات تقدر قيمتها بنحو 151 مليون يورو في شحنة موز قادمة من الإكوادور ومتجهة إلى شركة مجرية.

وبحسب الوكالة ضبط مسؤولوا الجمارك في ميناء روتردام العام الماضي نحو 38 ألف كيلوغراما من الكوكايين.

وكانت السلطات الهولندية قد اكتشفت أكبر مصنع كوكايين هولندي بسبب اقتلاع شجرة خلال عاصفة ضربت الجنوب الهولندي في العام الماضي.

وتضبط السلطات الأوروبية كميات قياسية من الكوكايين النقي بشكل متزايد، وفق الوكالة الأوروبية لمكافحة المخدرات.