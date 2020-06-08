نيوزيلاندا تعلن القضاء التام على كورونا وترفع القيود

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن جميع القيود، باستثناء إغلاق الحدود، المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا في نيوزيلندا، سيتم رفعها يوم الثلاثاء المقبل.
اتخذت الحكومة هذا القرار بعد القضاء التام على العدوى في البلاد، حيث قالت وزارة الصحة في نيوزيلندا، إن آخر شخص مصاب كانت امرأة من أوكلاند، وهي الآن لا تعاني من أعراض منذ 48 ساعة وتعتبر متعافية، بحسب ما نقلته "نيوز هاب".
وقالت أرديرن،"يمكن أن تتم جميع الأنشطة العامة والخاصة دون قيود، ابتداءا من يوم الثلاثاء، بما في ذلك عودة تجارة التجزئة وقطاع الفنادق إلى عملهم بشكل طبيعي، وسيتم استئناف عمل النقل العام بالكامل".
وأشار المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد، أن الإنسان الآن قادر على التخلي عن العزلة. لكن اليقظة المستمرة ضد كوفيد-19 ستظل ضرورية".
ومضى 17 يومًا منذ الإعلان عن آخر حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في نيوزيلندا.
كما سجلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصا.
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