"رفعتم رأس إيران"... خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى "طاقم الحركة الجهادية" الأخيرة

وجه قائد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين، رسالة شكر إلى طاقم ناقلات النفط الإيرانية التي نقلت الوقود إلى فنزويلا.

وقال خامنئي، في الرسالة لطاقم الناقلات الإيرانية: لقد أنجزتم عملا كبيرا في هذه الحركة الجهادية ورفعتم رأس إيران الاسلامية"، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.

فيما أفادت وسائل إعلام دولية، باتخاذ فنزويلا قرارا تاريخيا بشأن أسعار المحروقات في البلاد وذلك بعد وصول شحنات وناقلات نفط إيرانية تحمل وقودا ومشتقات نفطية للحكومة الفنزويلية، وقرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قرر رفع أسعار الوقود بدءا من شهر حزيران/ يونيو حيث كانت أسعار المشتقات النفطية في البلاد شبه مجانية في وقت سابق.

كما أعلن مادورو، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يخطط للقيام بزيارة رسمية إلى إيران قريبا لتوقيع حزمة من الوثائق، بما في ذلك في مجال الطاقة والمجال العسكري.

وقال مادورو عبر "تويتر": "سوف أتوجه قريبا إلى إيران بمجرد أن تسمح لنا الظروف الوبائية للمشاركة في اللجنة الحكومية الإيرانية الفنزويلية رفيعة المستوى، للتوقيع على اتفاقيات ووثائق حول التعاون في مجالات الطاقة والمال والعسكرية والزراعية والتكنولوجية والعلمية، وكذلك في مجال الرعاية الصحية".