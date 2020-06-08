رئيس الأركان الإسرائيلي: فقط بتقوية عضلات الجيش يمكن الملاكمة والفوز

وحسب موقع "آي 24 نيوز" قال الجنرال أفيف كوخافي اليوم الاثنين: "إن الجيش الإسرائيلي يستمر بالعمل لمنع واقتلاع التهديدات عن طريق حرب سرية أو خفية، وتدمير فعلي وشل قدرات".

وتابع كوخافي في كلمة في احتفال خاص: "هذه العمليات التي تجري على مدار العام، هي التي توفر الأمن والاستقرار لدولة إسرائيل، ومن الممكن اعتبارها أنها أمر مفروغ منه، لا يجب اعتبارها أمر مفهوم، وهي ليست من المسلمات".

وتطرق رئيس هيئة الأركان إلى وفاة الجندي عاميت بن يجئال، والذي ألقت القوات الأمنية أمس القبض على المشتبه بإلقاء الحجر الذي أدى إلى وفاته قائلا: "النشاط الميداني للجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة، وبالتأكيد وفاة عاميت بن يجئال، يشكل تذكيرا للنشاط المتواصل ليلا نهارا وفي كل الميادين، هذه هي "مفارقة الأمن- كلما كان هدوء واستقرار أمني أكثر نميل إلى نسيان مدى تعقيد تحقيقه".

كما تطرق كوخافي إلى ميزانية وزارة الأمن معارضا التقليصات بميزانية الجيش وقال: "كلما كان هناك استقرار أمني، يزيد الشعور الخاطئ أن التهديدات انخفضت، وعندما يكون هناك هدوء، يتطور الشعور أنه من الممكن تقليص الاحتياجات الأمنية، فقط بفضل النشاط الميداني المتواصل يمكن تحقيق الأمن". وأضاف: "فقط بفضل بتقوية عضلات الجيش الإسرائيلي يمكن الملاكمة والفوز".