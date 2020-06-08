الادعاء الأمريكي يتهم الأمير البريطاني أندرو بعدم التعاون في قضية إبستين

اتهم الادعاء الأمريكي الأمير البريطاني أندرو بعدم التعاون بعد تقديم طلبات متعددة لمقابلته حول صلته برجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، الذي توفي في أغسطس/آب الماضي في سجن اتحادي بمدينة نيويورك.

وقال المحامي العام الأمريكي جيفري بيرمان في بيان اليوم الاثنين، "سعى الأمير أندرو مرة أخرى اليوم إلى تصوير نفسه بشكل خاطئ للجمهور على أنه حريص ومستعد للتعاون مع تحقيق جنائي اتحادي جار في الاتجار بالجنس والجرائم ذات الصلة التي ارتكبها جيفري إبستين ورفاقه، على الرغم من أن الأمير لم يقم بإجراء مقابلة مع السلطات الاتحادية ورفض مرارا طلبنا لتحديد موعد لمثل هذه المقابلة".

وأضاف "كان الأمير أندرو أبلغنا قبل نحو أربعة أشهر بشكل لا لبس فيه، من خلال نفس المحامي الذي أصدر بيانا اليوم، أنه لن يأتي لمثل هذه المقابلة".

وصرح آندرو علنا بأنه "سيتعاون مع أي وكالة إنفاذ قانون مناسبة".

وقال وزير العدل الأمريكي وليام بار اليوم الاثنين، إنه لا توجد خطط لتسلم أندرو.

وأكد محامو أندرو في بيان في وقت سابق اليوم، أن الأمير عرض مساعدته لوزارة العدل الأمريكية ثلاث مرات هذا العام.

Prince Andrew won't be extradited to America for questioning over his links to Jeffrey Epstein, the US attorney general has said https://t.co/cVv5eHJR0I — SkyNews (@SkyNews) June 8, 2020

وأصدر مكتب بيرمان بيانه بعد أن نقلت صحيفة صن البريطانية في تقرير تأكيد أحد مسؤولي إنفاذ القانون الأمريكيين لرويترز، أن السلطات الأمريكية التي تحقق في حياة وموت إبستين أرسلت للحكومة البريطانية طلبا رسميا للتواصل مع الأمير.

ويريد المحققون الأمريكيون إجراء مقابلة مع أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، حول صداقته مع إبستين الذي كان يواجه محاكمة بتهم الاتجار بقاصرات، ضمن تحقيق مع متواطئين محتملين في الجرائم.