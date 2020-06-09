فرنسا ترصد 15 مليار يورو لدعم صناعة الطيران

كشفت فرنسا، اليوم الثلاثاء، النقاب عما وصفته بحزمة دعم بقيمة 15 مليار يورو (16.9 مليار دولار) لصناعة الطيران، وقالت إن عددا كبيرا من الوظائف على المحك وسط تراجع للطلب على السفر الجوي بسبب أزمة كورونا.

وتشمل الخطة صندوق استثمار يبدأ بمبلغ 500 مليون يورو ويهدف للوصول إلى مليار يورو لدعم تطوير موردين متوسطي الحجم و300 مليون يورو كمساعدات أخرى للمساهمة في تحديث مصانع لمقاولين فرعيين في القطاع، وفقا لـ "رويترز".

كما ستستثمر فرنسا 1.5 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات لدعم الأبحاث في تكنولوجيا طيران جديدة صديقة للبيئة وسيتم إتاحة مبلغ 300 مليون يورو للعام الجاري.

والخطة التي قدمها أعضاء بالحكومة من بينهم وزير الاقتصاد برونو لو مير تعزز بعض الإجراءات المتاحة بالفعل مثل برامج دعم العاملين الحاصلين على إجازات وضمانات ائتمان للصادرات.

وذكرت الحكومة في بيان: "إجمالا، ستقدم الخطة مساعدات واستثمارات وقروض وضمانات تتجاوز 15 مليار يورو". ويشمل الإجمالي سبعة مليارات يورو أعلن عنها من قبل للخطوط الجوية الفرنسية.

وتكبدت شركات الطيران العالمية خسائر فادحة بسبب توقف الرحلات الناجم عن جائحة فيروس" كورونا"، إذ قدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تبلغ خسائرها هذا العام نحو 24 مليار دولار.