عدد طالبي معونة البطالة في الولايات المتحدة يبلغ 1.54 مليون

أعلنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الطلبات للحصول على إعانات البطالة في البلاد خلال أسبوع، انخفضت بمقدار 355 ألفا عن مؤشر الأسبوع الماضي السابق.

موسكو - سبوتنيك. وبلغ، الأسبوع الماضي، 1.897 مليون، ليصل، الأسبوع الحالي، إلى 1.542 مليون. فيما توقع محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم انخفاضا قدره 327 ألفا عن المستوى الأولي للأسبوع الماضي، ليصل إلى 1.55 مليون.

وبلغ المؤشر الأولي، في الأسبوع الماضي، 1.877 مليون. وهذا هو الانخفاض العاشر على التوالي بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي بلغ 6.87 مليون في أوائل أبريل/نيسان.

وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط ​​عدد الطلبات الأولية على مدار الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 286.25 ألفً إلى 2.002 مليون من مؤشر الأسبوع السابق المعدل الذي يبلغ 2.288 مليون .

وانخفض العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الأخير، في 30 مايو/أيار، بمقدار 339 ألفًا عن مؤشر الأسبوع السابق، ليصل إلى 20.929 مليون شخص.