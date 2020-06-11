مايكروسوفت ترفض بيع تكنولوجيا التعرف على الوجه للشرطة الأمريكية

قال رئيس مايكروسوفت براد سميث، اليوم الخميس، إن الشركة لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة الأمريكية حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا ويكون قائما على حقوق الإنسان.

وأضاف سميث لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "الهدف بالنسبة لنا هي حماية حقوق الإنسان مع نشر هذه التكنولوجيا".

وبحسب الصحيفة، لطالما أثار دعاة الخصوصية مخاوف من أن استخدام الشرطة للتعرف على الوجه يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال الخاطئ للأبرياء الذين لا يشبهون سوى صورة الفيديو.

Microsoft president @BradSmi says the company does not sell facial recognition software to police depts. in the U.S. today and will not sell the tools to police until there is a national law in place “grounded in human rights.” #postlive pic.twitter.com/lwxBLjrtZL — Washington Post Live (@postlive) June 11, 2020

وقد أظهرت الدراسات أن أنظمة التعرف على الوجه تخطئ في تعريف الأشخاص ذوي اللون أكثر من الأشخاص البيض.

وتأتي هذه الأنباء عن نظام التعرف على الوجه، بعد يوم من إعلان شركة أمازون تعليقها استخدام الشرطة لبرنامجها الخاص بالتعرف على الوجه لمدة عام ليتوقف بذلك نشاط تجاري لها طالما دافعت عنه في وقت تزايدت فيه الاحتجاجات على وحشية الشرطة ضد الملونين.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد (أسود البشرة) إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".