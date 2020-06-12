زيادة قياسية في إصابات كورونا في الهند... والمخاوف من عودة قيود الحظر

سجلت الهند زيادة يومية قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الجمعة، وأصبحت الآن رابع أشد الدول تضررا من الفيروس في العالم، فيما يزيد احتمالات إعادة فرض إجراءات العزل العام بعد أيام فقط من رفعها.

وذكرت وكالة "رويترز" أنه بدافع من الحرص على إنعاش الاقتصاد إثر نحو 70 يوما من العزل العام، أعادت الحكومة هذا الأسبوع تشغيل معظم وسائل النقل العام وفتحت المكاتب ومراكز التسوق، على الرغم من إشارة مسؤولي الصحة إلى أنه لا يزال أمام البلاد أسابيع قبل أن يتسطح منحنى الإصابات

وذكرت وزارة الصحة، يوم الجمعة، أن عدد الحالات زاد بواقع 10956 حالة عن اليوم السابق مع زيادة الإصابات الجديدة في مدن دلهي ومومباي وتشيناي.

ونقلت الوكالة عن الدكتور ف. ك. بول، رئيس فريق العمل الحكومي للتصدي للجائحة، إنه لا تظهر أي إشارة في الأفق تدل على نهاية سريعة للأزمة.

وقال بول، في مؤتمر صحفي: "سكان البلاد لا يزالون معرضين للخطر، وهذا الفيروس موجود... لقد احتويناه، لكن المعركة ستستمر لأشهر".