"لا علاقة له بمقتل سليماني".. إيران تكشف مفاجأة بشأن الجاسوس المحكوم عليه بالإعدام

فجرت السلطات القضائية في إيران، اليوم السبت، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، وقالت تقارير إخبارية إنه اتهم بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل، وتزويدهما بمعلومات عن تحركات قائد فيلق القدس الراحل الجنرال قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين اسماعيلي، إنه "لا علاقة للجاسوس باغتيال قاسم سليماني"، كاشفة أنه "كان يقدم معلومات للموساد والاستخبارات الأمريكية عن القوات الإيرانية في سوريا"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف اسماعيلي أن ملف الجاسوس موسوي مجد، يعود للعامين الماضيين ولا تحضرني الآن أسماء سائر متهمي الملف، موضحا أن "الحكم بحق هذا الجاسوس قد صدر وتم تأكيده من قبل المحكمة العليا".

وتابع المتحدث باسم القضاء الايراني، أنه "في أعوام مضت وفي ضوء علاقته (موسوي مجد) بهذه المجموعة (العسكرية)، كان قد زود جهازي الـ "سي آي أي" والموساد بمعلومات عن مجالنا الدفاعي والعسكري خاصة ما يتعلق بوزارة الدفاع وقوة القدس التابعة للحرس الثوري وتنقلات وأماكن إقامة الشهيد الحاج قاسم سليماني خلال العامين الماضيين".

وأضاف، "نظرا لأن هذا الجاسوس كان مقيما مع أسرته في سوريا فقد كان على صلة بالقوات الاستشارية الإيرانية وكان يقوم بجمع معلومات عن أنشطتها وعن وزارة الدفاع الإيرانية ومن ثم يزود العدو بها".

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أعلن الأسبوع الماضي، حكم الإعدام بحق موسوي مجد، بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وتقديم معلومات عن تحركات قاسم سليماني.

يشار إلى أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.