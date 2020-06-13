رئيس وزراء إيطاليا: أزمة كورونا يجب أن تكون فرصة للإصلاح

قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم السبت، إن بلاده لا تملك العودة لمسار الحياة الطبيعية بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، وإن عليها تحويل الأزمة إلى فرصة للإصلاح.

وأضاف رئيس الوزراء، في خطاب افتتاحي لمشاورات تتعلق بالسياسات المتبعة تعقد على مدى تسعة أيام في روما، "هذا هو الوقت الذي ينبغي فيه العمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة".

وتابع، بحسب وكالة "رويترز"، "علينا أن ننتهز الأمر لتحويل الأزمة إلى فرصة ونزيل كل العقبات التي أبطأت إيطاليا ".

وأشار إلى أن حكومته الائتلافية تعد خطة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية ودفع الاستثمارات الرقمية والطاقة النظيفة ودعم الفقراء وإشراك المزيد من النساء في قوة العمل.

وتوقعت الحكومة الإيطالية أن يشهد الاقتصاد انكماشا نسبته ثمانية بالمئة على الأقل هذا العام. وإيطاليا من أكثر البلاد تضررا من فيروس كورونا في أوروبا إذ سجلت أكثر من 236 ألف إصابة وما يفوق 34 ألف وفاة.