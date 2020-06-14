مقتل 20 جنديا و40 مدنيا في هجومين لمتشددين بشمال شرق نيجيريا

قال سكان ومقاتل في قوة مهام مدنية إن متشددين إسلاميين قتلوا، أمس السبت، 20 جنديا على الأقل وأكثر من 40 مدنيا وجرحوا مئات في هجومين بولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا.

وجاء الهجومان اللذان وقعا بمنطقتي مونجونو ونجانزاي بعد أيام فقط من مقتل 69 شخصا على الأقل على أيدي متشددين في غارة على قرية بمنطقة جوبيو في نفس الولاية، بحسب "رويترز".

وقال موظفا إغاثة وثلاثة من السكان لوكالة "رويترز" إن متشددين مسلحين بأسلحة ثقيلة منها قاذفات صواريخ أغاروا على قوات للحكومة في مونجونو نحو الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي مشيرين إلى أنهم قتلوا 20 جنديا على الأقل وانتشروا بالمنطقة لمدة ثلاث ساعات.

وذكرت المصادر أن مئات المدنيين أصيبوا في إطلاق النار وملأوا مستشفى محليا مضيفين أن بعضهم اضطروا للبقاء خارج المنشأة انتظارا للمساعدة.

وقال اثنان من السكان ومقاتل في قوة المهام المدنية المشتركة إن المتشددين دخلوا نجانزاي أيضا في نفس التوقيت تقريبا يوم السبت. وذكرت المصادر أن المهاجمين وصلوا على متن دراجات نارية وشاحنات بيك أب وقتلوا أكثر من 40 مدنيا.

وكان تنظيم "داعش" الارهابي في غرب أفريقيا قد أعلن مسؤوليته عن هجومي السبت وهجوم منطقة جوبيو.