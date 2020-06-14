"سبيس إكس" تطلق عشرات الأقمار الصناعية الجديدة للإنترنت

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة على "تويتر" فيديو يظهر عملية إطلاق الصاروخ الذي يحمل إضافة للأقمار الصناعية المذكورة 3 أقمار أخرى تابعة لشركة (Planet Labs)، المتخصصة في تصوير الأرض يوميًا لمراقبة التغييرات وتحديد الاتجاهات.

وتعد أقمار (SpaceX) الصناعية جزءًا من كوكبة (Starlink) المتنامية، التي تقوم الشركة ببنائها لتوفير اتصال بالإنترنت على الأرض، وحصلت سبيس إكس على إذن بإطلاق نحو 12 ألف قمر صناعي كجزء من المشروع، فيما تعد أقمار (Planet Labs) الصناعية جزءًا من كوكبة (SkySat) الحالية لهذه الشركة، التي تتضمن ما يزيد عن 10 أقامر صناعية مهمتا انتاج صور عالية الدقة لكوكبنا.

ومن المتوقع أن تجري شركة "سبيس إكس" اختبارًا تجريبيًا خاصًا لأقمارها الصناعية التي توفر الإنترنت في وقت لاحق من هذا الصيف، يليه اختبار تجريبي عام.