وكالة: إيران تتحدى ترامب وتتخذ "قرارا إستراتيجيا سيوسع نفوذها"

قالت مصادر، أمس الاثنين، إن "إيران قد ترسل شحنتين أو ثلاث شهريا ضمن مبيعات منتظمة من البنزين إلى فنزويلا"، مشيرة إلى أنه تحد واضح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال اثنان من المصادر ، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن "الوحدة العسكرية القوية للحرس الثوري الإيراني، هي من تحدد السياسة بشأن فنزويلا"، فيما قال متعامل إيراني على دراية بالسياسة "هذا قرار استراتيجي طويل الأجل اتخذته الدولة لتوسيع النفوذ"، مشبها ذلك بشحنات إيران إلى سوريا.

ولم يصدر رد على طلبات للتعقيب من الحرس الثوري ووزارة النفط الإيرانية وشركة النفط الوطنية ووزارتي النفط والإعلام في فنزويلا.

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.

فيما قرر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد وصول شحنات وناقلات نفط إيرانية تحمل وقودا ومشتقات نفطية، رفع أسعار الوقود بدءا من شهر حزيران/ يونيو الجاري حيث كانت أسعار المشتقات النفطية في البلاد شبه مجانية في وقت سابق.