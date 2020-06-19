وزير الخارجية الأمريكي يندد بـ"أكاذيب" بولتون ويصفه بـ"الخائن"

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن كتاب مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض جون بولتون يحتوي على الكثير من المعلومات الخاطئة، واصفا بولتون بـ"الخائن".

وكتب بومبيو على حسابه بموقع تويتر في صباح اليوم الجمعة (الخميس بالتوقيت المحلي): "لم أقرأ الكتاب، ولكن من المقتطفات المنشورة، فإن جون بولتون ينشر عددًا من الأكاذيب، وأنصاف الحقائق، والأكاذيب الصريحة".

وأضاف "إنه لأمر محزن وخطير أن يكون الدور العام الأخير لجون بولتون هو دور الخائن الذي دمر أمريكا بانتهاك ثقته المقدسة مع شعبها".

It is both sad and dangerous that John Bolton’s final public role is that of a traitor who damaged America by violating his sacred trust with its people. To our friends around the world: you know that President @realDonaldTrump's America is a force for good in the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 19, 2020

ويضم كتاب بولتون الجديد الذي سيصدر قريبا تحت عنوان "الغرفة التي جرى فيها هذا الأمر. مذكرات من البيت الأبيض" اعترافات كثيرة من شأنها إلحاق ضربة موجعة بترامب الذي أقال بولتون من منصب مستشار الأمن القومي العام الماضي، بعد 18 شهرا من تعيينه.

وكان ترامب قد قال عن الكتاب إنه "عبارة عن مجموعة من الأكاذيب والقصص الخيالية المصممة لجعلني أبدو سيئًا. إن العديد من التصريحات السخيفة التي ينسبها إلي لم تصدر أبدًا، إنها مجرد خيال''.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية في مسعى إلى منع نشر كتاب بولتون، متهمة المستشار السابق بمخالفة التزاماته من خلال الكشف عن معلومات سرية.