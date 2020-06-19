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    مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

    الصحة العالمية تحذر: العالم يدخل في مرحلة خطيرة من جائحة "كورونا"

    © REUTERS / Denis Balibouse
    العالم
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    أطلقت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة 19 يونيو/حزيران، تحذيرا شديد اللهجة، من أن العالم سيدخل إلى مرحلة خطيرة من جاحئة "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وأشارت منظمة الصحة العالمية، وفقا لما نشرته شبكة "يورو نيوز"، إلى أن العالم دخل في مرحلة "خطيرة" من جائحة "كوفيد 19"، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

    وقال تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "دخل العالم مرحلة جديدة وخطيرة. الكثير من الناس بالتأكيد تعبوا من البقاء في بيوتهم".

    وتابع بقوله مدير منظمة الصحة العالمية: "الدول ترغب في إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها".

    شعار منظمة الصحة العالمية
    © AFP 2020 / Fabrice Coffrini
    الصحة العالمية سعيدة بـ "اختراق علمي" خفض وفيات كورونا إلى الثلث

    وأردف بقوله: "لكن الفيروس يواصل التفشي سريعاً، ويبقى مميتاً، ولا يزال غالبية الناس عرضة له".

    وأشار أدهانوم إلى أن المنظمة أحصت، الخميس، 150 ألف إصابة جديدة، وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة.

    وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل أيام عما وصفته بـ "اختراق علمي"، يعالج الأعراض الخطيرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

    ورحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بالنتائج الأولية لعلاج "ديكساميثازون" (وهو نوع من مركبات "السترويد") في مكافحة فيروس كورونا.

    وأضاف تيدروس أن "هذا هو العلاج الأول الذي استطاع خفض معدل الوفيات من مرضى كوفيد–19 الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي إلى الثلث".

    وتابع: "هذه أخبار رائعة وأهنئ حكومة المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد والعديد من المستشفيات والمرضى في المملكة المتحدة الذين ساهموا في هذا الاختراق العلمي الذي أنقذ حياة الكثيرين".

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    فيروس كورونا, أخبار منظمة الصحة العالمية, منظمة الصحة العالمية
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    يقوم الناس بالتمارين الرياضية في نادي خليج ساوث بيتش خلف ستائر بلاستيكية في، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي في 15 يونيو 2020 في شاطئ ريدوندو، كاليفورنيا، مع دخول الولاية في المرحلة الثالثة.
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