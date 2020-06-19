المركز الثاني بعد الولايات المتحدة…  إصابات " كورونا" في البرازيل تتجاوز حاجز المليون

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية اليوم السبت عن تسجيل مليون و32 ألف و913 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ انتشار الوباء.

موسكو - سبوتنيك. وأوضحت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في عموم البلاد ارتفع إلى 48 954 عقب تسجيل 1206 وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 54771 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتحتل البرازيل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن العالم دخل "مرحلة خطيرة" من جائحة كوفيد-19، مع بدء الدول تخفيف قيود العزل والتنقل.

وأشار مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، إلى أن المنظمة أحصت الخميس 150 ألف إصابة جديدة وهو العدد الأعلى للإصابات خلال يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.