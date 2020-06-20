أمريكا: قمع الصين لمسلمي الإيغور انتهاك لم نشهده منذ الحرب العالمية

وصف وزير الخارجية مايك بومبيو معاملة الصين لمسلمي الأويغور، بأنها "انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، ذكر في كتابه أن الرئيس دونالد ترامب أعطى مباركته لزعيم الصين لمواصلة الاعتقالات الجماعية للأقلية المسلمة في شينجيانغ.

وقال بومبيو خلال مشاركته في قمة كوبنهاغن للديمقراطية: "الرئيس الصيني شي جين بينغ أعطى الضوء الأخضر، لحملة قمع وحشية ضد المسلمين الصينيين، وهو انتهاك لحقوق الإنسان على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية ".

وكتب بولتون في مذكراته "كنت في الغرفة وحدث ذلك. الرئيس الصيني شرح لنظيره الأمريكي، خلال مشاركتهما في اجتماعات قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية في يونيو/حزيران 2019، الأسباب التي دفعته لبناء معسكرات الاعتقال في حق مسلمي الأويغور، وأيده الرئيس الأمريكي وقال له إن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله".

وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة الصينية احتجزت أكثر من مليون من الأويغور والكازاخستانيين من أصل قيرغيزى وأعضاء من الأقليات المسلمة الأخرى في معسكرات الاعتقال، حيث يتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية مثل الاعتداء الجسدي والجنسي والسخرة والموت.

يذكر أن ترامب وقع على قانون سياسة حقوق الأويغور، والذي قد يسفر عن عقوبات أمريكية على الصين.