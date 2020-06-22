وزير الدفاع الهندي يشارك في عرض يوم النصر ويبحث مسألة توريد "إس – 400"

يبحث وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، خلال زيارته إلى موسكو للمشاركة في يوم النصر يوم 24 حزيران / يونيو، مسألة توريد منظومة الدفاع الجوي "إس – 400" وشراء مقاتلات "ميغ – 29".

ونقلت قناة "ريبابليك" الهندية، عن سينغ قوله: "خلال الزيارة إلى روسيا، ستتم مناقشة مسائل تتعلق بالعلاقات الثنائية على صعيد التعاون الأمني وتعزيز الأمن والدفاع بين البلدين.

وكتب سينغ في صفحته على "تويتر": "أنا ذاهب إلى موسكو في زيارة تستغرق ثلاثة أيام. ستمنحني الزيارة إلى روسيا فرصة لبحث طرق لتعميق الشراكة الدفاعية والاستراتيجية بين الهند وروسيا، وكذلك لحضور العرض العسكري بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لعيد النصر".

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) June 22, 2020

يذكر أن الجيش الهندي كان قدّم اقتراحاً للحكومة لشراء 33 مقاتلة روسية جديدة من طراز "ميغ-29" و"سو-30 إم كا إي".

يشار إلى أن الهند أبرمت مع روسيا صفقة لشراء منظومة "إس 400" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ومن المنتظر إتمام الصفقة قبل نهاية عام 2024.