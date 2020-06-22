الخارجية الإيرانية: أبلغنا كندا أننا سنرسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية إلى فرنسا خلال أيام

أبلغت إيران، اليوم الاثنين، كندا أنها سترسل الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة، التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني مطلع العام الجاري عن طريق الخطأ، إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة.

طهران - سبوتنيك. ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم أن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أبلغ نظيره الكندي خلال اتصال هاتفي أن طهران سترسل خلال الأيام المقبلة الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا".

وأكد ظريف لنظيره الكندي "جاهزية إيران لحل القضايا القانونية بين البلدين وكيفية تعويض أسر الركاب الذين لقوا حتفهم في حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة المؤسف".

هذا وطلبت إيران، من فرنسا​ في وقت سابق المساعدة في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة​ الأوكرانية التي أسقطت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلن ممثل إيران لدى وكالة ​الطيران المدني​ التابعة للأمم المتحدة فرهاد برورش، أن "إيران​ طلبت من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة​ الطيران المدني في ​فرنسا​ "BEA" المساعدة في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة​ الأوكرانية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم الثلاثاء الماضي، إلقاء القبض على 6 أشخاص حتى الآن، في قضية إسقاط طائرة الركاب المدنية التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فيما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن المتورطين في حادث الطائرة "سينالون العقاب".

وكانت إيران قد أعلنت، في البداية، أن تحطم الطائرة في ضواحي طهران حدث نتيجة خلل فني قبل أن تتراجع، وتعترف بإسقاط الطائرة بصاروخ من دفاعات الحرس الثوري أثناء التأهب العسكري بعد إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عراقيتين تضم القواعد الأمريكية، ردا على مقتل القيادي في الحرس الثوري قاسم سليماني، وأسفرت الحادثة عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 أغلبهم من الإيرانيين.