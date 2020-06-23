مدير معهد "الأمراض المعدية" الأمريكي: إنتاج لقاح كورونا مسألة وقت

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي، إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، أصبح مسألة وقت.

ذكرت ذلك وكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن أكبر خبير أمريكي في علم الأوبئة ذكر ذلك أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء.

ولفتت الوكالة إلى أن فوتشي كان يبدي تفاؤلا حذرا عندما تحدث عن لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، مشيرة إلى قوله أن اللقاح سيكون متاحا بحلول نهاية العام.

BREAKING: Dr. Anthony Fauci says COVD-19 vaccine could be ready by the end of this year or early 2021; it’s "when and not if." https://t.co/zZ3aBkAnc8 — The Associated Press (@AP) June 23, 2020

وتقول الوكالة إن عودة خبير الأوبئة أنتوني فوتشي إلى مبنى الكابيتول، وحديث عن لقاح لفيروس كورونا المستجد، يأتي في لحظات حرجة فيما يتعلق بطريقة إدارة الحكومة للأزمة، وما تبعه من استقطاب سياسي لفت الأنظار إلى ضرورة الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية.

© REUTERS / Yves Herman صيدلي يعرض علبة من ديكساميثازون في مستشفى إيراسم وسط تفشي مرض كوفيد - 19 في بروكسل

ويشغل أنتوني فوتشي المتخصص في علوم الأوبئة والمناعة، منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، التابع لوزارة الصحة الأمريكية، وهو عضو في فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمتابعة أزمة فيروس كورونا، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 472 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.