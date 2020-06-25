الرئيس البولندي ينفي اعتزام الولايات المتحدة نقل أسلحة نووية إلى بلاده

وأضاف: "لا توجد على الإطلاق خطط لدى الولايات المتحدة لنقل أسلحتها النووية إلى بولندا، ولم أسمع شيئا عن هذا..."

واشنطن - سبوتنيك . وقال دودا خلال جلسة حوارية على فيسبوك بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن: إن "موضوع الأسلحة النووية لم يكن بالمطلق موضوع حديثه مع دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن مسألة نقل أسلحة نووية إلى بولندا "لم تكن لا في وقت سابق ولا اليوم موضوع محادثتهما".

وفي وقت سابق ، أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بولندا، جورجيت موسباتشر، إمكانية نقل السلاح النووي الأمريكي من ألمانيا إلى بولندا.

في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعول على "تحسين الوضع مع روسيا" على الرغم من خطط نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع الرئيس البولندي أندريه دودا في البيت الأبيض: "على الرغم من كل هذا، نتوقع أن نتوافق مع روسيا، والتوافق مع الجميع"، مضيفا أن نقل القوات "رسالة قوية" لروسيا، كما أعرب مرة أخرى عن استيائه من شراء ألمانيا للغاز الروسي.

وكان ترامب قد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه إذا تم نشر قوات أمريكية إضافية في بولندا، فسيتم ذلك على نفقة الجانب البولندي، وأضاف "سنخفض عدد قواتنا في ألمانيا، بعض (القوات) ستعود إلى البلاد والبعض إلى أماكن أخرى في أوروبا، وبولندا ستكون أحد هذه الأمكنة".