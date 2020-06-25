وصفته بـ"المضلل"... تركيا تهاجم كتاب بولتون بخصوص محادثات بين أردوغان وترامب

وصفت تركيا كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون بالـ"مضلل"، مشيرة إلى أنه تضمن "تلاعب في عرض" محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت رويترز عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، قوله على تويتر بأن أردوغان وترامب بذلا جهودا جبارة لإصلاح العلاقات بين البلدين وإن ترامب "حرص أكثر من الإدارات السابقة على الاستماع إلى حليف رئيسي في حلف شمال الأطلسي".

يشار إلى أن بولتون قال في الكتاب إن أردوغان أعطى ترامب مذكرة تقول إن بنك "خلق"، المملوك للدولة التركية، والذي يخضع لتحقيق يجريه مكتب المدعي العام لمنطقة نيويورك الجنوبية لانتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، بريء.

وكتب بولتون "ثم قال ترامب لأردوغان إنه سيتولى الأمر وشرح له أن المدعين في المنطقة الجنوبية ليسوا رجال (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما وإن المشكلة ستحل عندما يستبدلون برجاله".

وكتب ألتون على تويتر "نشر كتاب مؤخرا ألفه مسؤول أمريكي سابق رفيع المستوى يتضمن عروضا مضللة ومتحيزة وجرى التلاعب بها لأحاديث زعيمنا الرئيس أردوغان مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".