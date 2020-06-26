استطلاع رأي يظهر ثقة 59 % من المواطنين الروس بالرئيس بوتين

أعلن مركز أبحاث الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن 59 في المئة من المواطنين الروس يثقون بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحسب استطلاع رأي.

موسكو - سبوتنيك . وبحسب الاستطلاع، يثق 59 في المئة من المواطنين برئيس الدولة ، و31 في المئة لا يثقون، و10 في المئة يجدون صعوبة في الإجابة.

في الوقت نفسه، يعتقد 62 في المئة من المستطلعة آراؤهم أن بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، و26 في المئة يلتزمون برأي معاكس، و13 في المئة وجدوا صعوبة في الإجابة.

وجرى الاستطلاع، بحسب المركز، في الفترة بين 19 و21 يونيو/حزيران، وشارك فيه 4 آلاف مواطن روسي، فئات أعمارهم من 18 عاما وفوق ذلك. وحدد الخطأ الإحصائي عند مستوى 1.9 في المئة.