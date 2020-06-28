إصابات "كورونا" في الولايات المتحدة تتجاوز 2.5 مليون

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و459472 شخصا بزيادة 44602 حالة عن الإحصاء السابق.

وقالت المؤسسة التابعة لوزارة الصحة الأمريكية إن عدد الوفيات ارتفع 651 ليصل الإجمالي إلى 124967، بحسب "رويترز".

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 26 يونيو/ حزيران مقارنة بالتقرير السابق.

كما أن أرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

وعالميا، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 9.8 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 495 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.