إصابة قائد الحرس الثوري الإيراني في تفجير سيارتين جنوب شرقي البلاد

ونقلت وكالة أنباء فارس عن النائب في مجلس الشورى الإسلامي، فداحسين مالكي، أن "تفجیرا إرهابيا استهدف سيارتين للحرس الثوری في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أسفر فقط عن إصابة قائد الحرس الثوري بالمنطقة".

ونفى فداحسين مالكي "أسر عدد من أفراد الحرس الثوري في هذه العملية" قائلا إن "الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سيارتا الحرس الثوري لم يسفر عن وقوع ضحايا".

وأضاف مالكي أن الهجوم نفذه ما يسمى بجيش العدل حين عبور سيارتين تابعتين للحرس الثوري في المنطقة، بعد أن زرعت عبوتين ناسفتين في الطريق انفجرت إحداهما حين عبور سيارتين للحرس الثوري، ولم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا إلا أن قائد الحرس الثوري في المنطقة أصيب بجراح.

وكانت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية قد أفادت، مساء أمس الاثنين، أن انفجارا وقع على الطريق بين مدينتي زاهدان - خاش جنوب شرق إيران.

وأشارت الوكالة إلى أنه "يحتمل أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي نفذته جماعات معادية في تلك المنطقة".