أردوغان: لا يصح لمن تجاهل استغاثات مواطنيه أثناء تفشي كورونا أن يشكك في مواقف تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لا يصح لمن تجاهل استغاثات مواطنيه أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" أن يشكك في مواقف تركيا.