إيران بصدد صنع قمر صناعي استشعاري بدقة متر واحد

أعلن رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية مرتضى براري، أن بلاده بصدد صنع قمر صناعي استشعاري بدقة متر واحد، لوضعه في مدار حول الأرض على بعد 500 - 600 كم.

ونقلت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، عن براري أنه تمت الموافقة على الخصائص الفنية للقمر الصناعي "بيام 2"، وهو من نوع الاستشعار عن بعد وبدقة متر واحد، وتم تسديد ميزانية مرحلته الأولى.

وأكد أن القمر الصناعي يتولى صنعه 91 من العلماء في جامعة أمير كبير الصناعية، وتنفذ المرحلة الأولى من قبل فريق يضم 11 خبیرا من الهيئة العلمية، و80 طالبا جامعيا من مرحلتي، الماجستير والدكتوراة.

ولفت رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية إلى أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ التصميم التصوري (المفاهيمي)، مضيفا أن المهمة الرئيسية لهذا القمر الصناعي الاستشعاري هي التصوير، وسيوضع في مدار حول الأرض على بعد 500 - 600 كم.

وقال مرتضى براري، إنه ينبغي الإشارة إلى أن القمر الصناعي "بيام 1" المصنع من قبل هذه الجامعة كانت دقة تصويره 40 مترا، فيما دقة تصوير القمر "بيام 2" ستكون مترا واحدا، مما يعد تحديا بحثيا كبيرا.

وكان رئيس جامعة أمير كبير الصناعية بطهران، أحمد معتمدي، قد أعلن قبل عدة أيام عن إبرام العقد المتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى لصنع القمر الصناعي "بيام 2" ذو التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح معتمدي أن القمر الصناعي "بيام 2" يأتي في فئة أعلى من الأقمار الصناعية التي تم تصميمها وتصنيعها في البلاد سابقا، ويعد من ضمن الأقمار الصناعية ذات الوزن 200 كغ، ويقوم بعملية التصوير بدقة أعلى مما سبق صنعه بنسبة عشرات الأضعاف، حيث تصل الدقة فيه إلى نحو مترين.