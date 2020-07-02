"دولة خليجية تفتح مجالها الجوي"... مزاعم إسرائيلية عن قصف أكبر منشأة نووية في إيران

زعم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، مساء أمس الأربعاء، أن "طائرات "إف - 16" إسرائيلية دمرت "معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران".

وقال كوهين، على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "خاص وحصري من مصادر استخبارية غربية: إسرائيل قصفت معمل تخصيب اليورانيوم الأكبر في إيران، ودمرته، وحالات تسمم إشعاعي وإجلاء للسكان من موقع الضربة وتعتيم شامل، وإيران استنجدت بخبراء روس للتعامل مع التلوث الإشعاعي".

وادعى كوهين أن "إسرائيل استخدمت طائرات "إف-16" أعادت التزود بالوقود في سماء دولة خليجية".

— إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) July 1, 2020

​وأعلنت طهران، اليوم الخميس، عن وقوع حادث في إحدى الوحدات قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي جنوب طهران. ونشرت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أول صورة من الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل نطنز النووي صباح اليوم، فيما أكد المتحدث باسم الهيئة في وقت سابق، أن المبنى الذي جرى فيه الحادث يقع في فناء محطة نطنز ولا يضم أنشطة نووية، مضيفا أن الحادث لم يؤثر على الأنشطة النووية في المفاعل. كما نفى المتحدث ما يروج حول وجود تلوث نووي ناجم عن الحادث.