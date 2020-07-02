إجبار إيطاليا على دفع تعويضات للهند بسبب ما حدث قبل 8 سنوات

أجبرت المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي، مساء اليوم الخميس 2 يوليو/تموز، إيطاليا على دفع تعويضات للهند، بسبب ما حدث قبل 8 سنوات.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن محكمة التحكيم الدولي قالت إن إيطاليا عليها تعويض الهند عن أضرار أصابتها، نتيجة قتل مشاة البحرية الإيطالية لاثنين من الصيادين بالرصاص قبالة ساحل الهند في 2012.

وأضافت المحكمة أن الأمر متروك للهند وإيطاليا في تحديد قيمة التعويض المذكور في القضية التي أطلق عليها اسم "إنريكا ليكسي"، والتي أضرت بالعلاقات بين الدولتين في السنوات القليلة الماضية.

وقال مشاة البحرية الإيطالية، والذين كانوا جزءا من فريق عسكري في مهمة لمكافحة القرصنة تحمي ناقلة النفط الإيطالية إنريكا ليكسي عام 2012، إنهم اعتقدوا خطأ أن الصيادين الهنديين من القراصنة، وأطلقوا طلقات تحذيرية أصابت الاثنين دون قصد وقتلتهما.