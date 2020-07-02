ترامب: هناك 3 لقاحات جديدة ضد كورونا تبدو نتائجها واعدة جدا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة ستتوصل قريبا إلى ابتكار لقاح عملي لفيروس "كورونا" المستجد، قائلا إن هناك 3 أدوية مرشحة تبدو نتائجها واعدة جدا.

وقال ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض دون أن يخوض في تفاصيل: "إن الثلاثة أدوية المرشحة في حالة جيدة حقا، نعتقد أننا سنحصل عليها قريبا"، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهر إحصاء جديد أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قفزت بأكثر من 48 ألفا، أمس الأربعاء، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.

ووفقا للإحصاء، فقد ارتفع عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس خلال الأسبوع المنصرم في الولايات المتحدة، إذ سجلت الحالات اليومية مستويات قياسية جديدة عدة مرات خلال الأسبوع، بحسب "رويترز".

ووجد تحليل أجرته "رويترز"، أن ولايات أريزونا وكاليفورنيا وتكساس تصدرت الزيادة، وكانت ضمن 14 ولاية سجلت زيادة في أعداد الإصابات بأكثر من مثليها خلال يونيو/حزيران.

وأصاب المرض أكثر من 10.6 مليون شخص في أنحاء العالم، وأودى بحياة أكثر من نصف مليون منذ اكتشاف أولى الحالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول.

وتشكل الولايات المتحدة 4 في المئة من سكان العالم، إلا أن عدد الإصابات والوفيات لديها يمثل نحو 25 في المئة من الإجمالي العالمي.

وشرع حكام الولايات الأمريكية الأشد تضررا من عودة الإصابات إلى الزيادة في وقف أو إلغاء إجراءات لإعادة فتح اقتصاداتها تتصدرها كاليفورنيا، أكثر الولايات سكانا.

وانتقل المركز الجديد للوباء في الولايات المتحدة من الشمال الشرقي إلى كاليفورنيا وأريزونا ونيو مكسيكو في الغرب إلى جانب تكساس وفلوريدا وجورجيا.

وتجاوزت تكساس، يوم الأربعاء، الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات لديها بعدما رصدت 8076 إصابة جديدة، بينما سجلت ساوث كارولاينا 24 حالة وفاة جديدة، وهو أكبر عدد أيضا في يوم واحد بالولاية.

وسجلت تنيسي وألاسكا مستويات قياسية جديدة أيضا في عدد الإصابات اليومية.