"الثالث خلال أسبوع"... انفجار جديد في إيران... فيديو

وقع انفجار، جديد اليوم السبت، في إيران، وتحديدا في محطة "مدحج زرغان" للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب إيران.

وأكد رئيس دائرة الإطفاء في محافظة الأهواز إبراهيم قنبري، "نجم عن حريق في المحطة نتيجة انفجار أحد محولات الكهرباء فيها"، مضيفا أنه "تم إرسال خمس سيارات إطفاء و15 رجل إنقاذ لإخماد الحريق، ولا تتوفر معلومات حول مساحة الحريق"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ويعتبر هذا الحادث هو الثالث على الأراضي الإيرانية خلال أسبوع، إذ سبقه انفجار وحريق في المركز الطبي "سينا اطهر" وأدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة 14 آخرين ،تلاه انفجار في مبنى تابع لمحظة نظنز النووية".