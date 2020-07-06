فاوتشي: "أمريكا غارقة حتى الركبة ولقاحات كورونا لن تكون دائمة الحماية"

قال المسؤول الكبير بقطاع الصحة الأمريكي، أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، إن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة "ليس جيدا حقا"، و"وضع خطير علينا معالجته على الفور".

وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أضاف فاوتشي، أن أمريكا غارقة حدَّ الركب في الوضع الحالي، وأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من المرض، دون أن تصل أبدا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها، وفقا لشبكة "سي إن إن".

وفاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.

وقال فاوتشي، إنه يتوقع أن يكون اللقاح النهائي، الذي تطوره عدة شركات، جيدا ويوفر الحماية لبعض الوقت على الأقل، لكن لن تكون حمايته دائمة مثل لقاح الحصبة.

The US is still "knee-deep" in the first wave of the coronavirus pandemic, Dr. Anthony Fauci says.



"I would say, this would not be considered a wave. It was a surge, or a resurgence of infections," he said. https://t.co/uYyN4LChsX pic.twitter.com/63y7xCicBm — Amir Vera (@TheAmirVera) July 6, 2020

تعد الولايات المتحدة هي، أكثر البلاد في العالم تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

ولا يفصل الولايات المتحدة عن الـ 3 ملايين إصابة سوى يوم أو يومين بمعدل الإصابات المرتفع الذي تسجله يوميا، حيث بلغت الإصابات حتى الآن ملونين و922 ألف إصابة، شفي منهم ما لا يقل عن 924 ألف شخص، بينما زادت الوفيات عن 130 ألف حالة.