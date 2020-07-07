"تدمير الاتفاق النووي"... أقوى تهديد من إيران إلى أمريكا

هددت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بـ"تدمير الاتفاق النووي حال تمديد حظر السلاح المفروض عليها"، في ظل تحركات أمريكية على الصعيد الأممي لتمديد ذلك الحظر الذي ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، "تمديد الحظر التسليحي على إيران سوف يدمر الاتفاق النووي بشكل كامل، وقد أخبرنا أعضاء الاتفاق بهذا الأمر"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "يجب على دول العالم وأوروبا الوقوف أمام سعي أمريكا لنشر قانون الغاب في العالم، لأنه إن لم تقف الدول أمام هذا التوجه الأمريكي، فلن تسلم أي حكومة من الأضرار التي قد يلحقها ذلك بالقانون الدولي، ولن تستطيع أي حكومة أن تحكم طبق القانون الدولي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حذر من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مشيرا إلى أنها ستقوم بتزويد أذرعها الإرهابية حول العالم بالأسلحة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي، إن "تمديد حظر الأسلحة على إيران يجب أن يستمر". وأضاف: "لا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات".

فيما أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران، فذلك سيكون إشارة علنية على سقوط الاتفاق النووي المعقود معها.

وجاءت تصريحات جلالي خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "روسيا 24"، قال خلالها: "في الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة بوضع شروط مسبقة لتمديد حظر الأسلحة على إيران. فإذا نجحت واشنطن سيكون من الممكن الحديث عن سقوط الاتفاق النووي".