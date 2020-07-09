أول تعليق من طهران على توقيف سفينة إيرانية محملة بأسلحة في اليمن

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، على تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين حول توقيف سفينة إيرانية محملة بأسلحة في اليمن".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان له، عدم صدق هذه الاتهامات، معتبرا أن "الكذب وإلصاق الاتهامات وخطاب الكراهية من المكونات الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية سيما في ظل الإدارة الحالية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وبين موسوي، أن "الأمريكيين استشعروا عدم تحقيق أي إنجاز على الصعيد الدولي ومجلس الأمن لإطالة أمد القيود التسليحية على إيران، لذلك يحاولون عبر سوق الاتهامات والكذب خلق ذرائع لاستمرارية الضغوطات القصوى ودفع أهدافهم الخبيثة".

وأشار الى أن "أمريكا والسعودية تفرضان حصارا خانقا على اليمن منذ 5 سنوات، أدى لوفاة الآف الأشخاص بسبب الجوع وسوء التغذية"، مؤكدا أن "على النظامين تحمل مسؤولية جرائمهما بحق اليمن بدل سوق الاتهامات الواهية، لمحاولتهما التملص من المسؤولية والرد إزاء هذا السلوك الإجرامي غير الإنساني".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، موضحا أن "الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها ضبطت الشهر الماضي سفينة تحمل أسلحة إلى الحوثيين في اليمن".