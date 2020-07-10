ترامب: ليس لدي مشكلة مع الكمامة وسأرتديها عند زيارة مركز "والتر ريد"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرتدي كمامة عند زيارته مركز والتر ريد الطبي العسكري خارج واشنطن، في تصرف كان يتفاداه علنا.

وقال ترامب لقناة فوكس نيوز "أعتقد أنه من الجيد ارتداء كمامة إذا كان ذلك يجعلك تشعر بالراحة"، مشيرا إلى "ظروف معينة" يكون ذلك فيها مناسبا، مثل زيارة المستشفى.

وأضاف الرئيس، إن هدف زيارته هو تفقد الجنود الجرحى وكذلك من يعملون في جبهات الدفاع لاحتواء جائحة كوفيد-19، وتابع، "أتوقع أن أرتدي كمامة عندما أدخل مركز والتر ريد. وأعتقد أن ارتداءها في المستشفى هو شيء مناسب جدًا".

ونقلت قناة "سي إن إن" في وقت سابق، أن ترامب يعتزم الذهاب إلى المستشفى يوم السبت القادم.

وقد شوهد الرئيس خلف الكواليس خلال جولة في مصنع فورد الشهر الماضي وهو يرتدي كمامة، لكنه لم يرتديها أمام الكاميرا، قائلاً إنه لا يريد أن يمنح الصحفيين هناك فرصة رؤيته بغطاء على وجهه.

وأشار ترامب يوم الخميس "ليس لدي مشكلة مع الكمامة. لكن لا أعتقد أنك بحاجة إليها عند إجراء اختبار... ويتم اختبار كل من حولك، على مسافة بعيدة".

ومن غير الواضح إن كان سيتم تصوير ترامب مرتديا الكمامة لأن مثل هذه الزيارات غالبا ما تكون مغلقة أمام وسائل الإعلام لحماية خصوصية الجنود الجرحى.