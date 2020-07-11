مقتل 23 شخصا جراء سيول وانهيارات أرضية في نيبال

لقي 23 شخصا مصرعهم في نيبال، اليوم السبت، جراء سيول وانهيارات أرضية تشهدها البلاد.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين في نيبال قولهم، اليوم السبت، إن سيولا وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة أودت بحياة 23 شخصا على الأقل وشردت آلافا آخرين في غرب البلاد.

وقال جيان ناث داكال حاكم منطقة مياجدي الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 30 شخصا آخرين فضلا عن دمار بعض المنازل أمس الجمعة وتوقع زيادة العدد.

وذكر مسؤول حكومي آخر أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم بمنطقة كاسكي المجاورة، فيما قتل سبعة آخرون حتفهم في منطقة جاجاركوت بأقصى غرب البلاد.

من جانبه، صرح مسؤول كبير بالشرطة قائلا: "نبحث عن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".

يذكر أن الانهيارات الأرضية والسيول شائعة الحدوث في نيبال ذات الطبيعة الجبلية خلال موسم الأمطار في الفترة من يونيو/ حزيران وحتى سبتمبر/ أيلول من كل عام.