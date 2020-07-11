الرئيس يلعب الغولف… بايدين ينشر فيديو لترامب

هاجم جو بايدن، المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، الرئيس دونالد ترامب، بسبب ممارسته لعبة الغولف.

وقال بايدن، نائب الرئيس السابق: "أصيب نحو مليون ونصف مليون أمريكي وفقدان عشرات الآلاف من الأمريكيين بسبب فيروس كورونا المستجد، والرئيس يلعب الغولف".

ونشر بايدن مقطع فيديو لدونالد ترامب وهو يلعب الغولف، وقال إن هذا الفيديو للرئيس الأمريكي قبل نحو شهرين وهو يلعب الغولف، مضيفا: "منذ ذلك الحين أصيب نحو مليون ونصف المليون شخص، بينما توفي عشرات الآلاف".

وأضاف: "رغم كل هذا مازال الرئيس يلعب الغولف".

ويجمع محتوى الفيديو بين صور ترامب وهو يلعب الغولف وصور مصابي كورونا والمستشفيات التي يتلقون العلاج فيها، مع إحصائيات تظهر كيف أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بؤرة تفشي الوباء في العالم.

This was almost two months ago.



Since then? Tens of thousands more lives lost. A million and a half new cases.



The President? Still golfing. pic.twitter.com/rHvIX80tLA — Joe Biden (@JoeBiden) July 11, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 12.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 560 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر المقبل، ويطمح ترامب للفوز بفترة رئاسية ثانية لمدة 4 سنوات، بينما يسعى منافسه جو بايدن، مرشح الحزب الديموقراطي لإزاحته.