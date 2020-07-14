اليونان تصف قرار تركيا بشأن آيا صوفيا بالـ"تافه"

وصفت اليونان، اليوم الثلاثاء، قرار تركيا بتحويل "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد بأنه "غير ضروري وتافه"، ودعت إلى تحرك أشد من الاتحاد الأوروبي تجاه الأنشطة التركية للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، "اختارت تركيا بهذا الفعل الرجعي قطع الروابط مع العالم الغربي وقيمه".

وأضاف "في مواجهة هذه البادرة غير الضرورية والتافهة من تركيا، تبحث اليونان الرد على جميع المستويات" في إشارة إلى "آيا صوفيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع، الجمعة الفائتة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، والذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".

وانتقد أردوغان، السبت، معارضي تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد، مشيرا إلى أنهم من الممكن أن يقدموا مقترحا بتحويل مسجد السلطان أحمد إلى متحف.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس، قوله، في خطاب وصفته بالتاريخي: "ومن المؤكد أن نفس هذه العقلية (التي تعارض مسألة إعادة آيا صوفيا إلى مسجد) من الممكن أن تتقدم بمقترح لتحويل مسجد السلطان أحمد، درة مساجد إسطنبول إلى متحف".