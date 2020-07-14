ملياردير يخصص 220 مليون دولار لتحقيق العدالة في أمريكا

أعلنت مؤسسة المجتمع المفتوح، وهي منظمة خيرية أسسها الملياردير جورج سوروس، أمس الاثنين، أنها ستستثمر 220 مليون دولار في الدفع من أجل العدالة العرقية.

وقالت المؤسسة إنه سيتم توجيه الجزء الأكبر (150 مليون دولار) لتمويل منح لمدة 5 سنوات لصالح مجموعات الحقوق المدنية والمساواة العرقية مثل "مبادرة العدالة المتساوية" و"الناخبون السود مهمون"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

تعالج المجموعات التي تتلقى هذه المنح عدم المساواة العرقية بأشكال مختلفة، مثل الكفاح من أجل إصلاح الشرطة وزيادة وصول بطاقات الاقتراع لأصحاب البشرة غير البيضاء.

وأضافت المؤسسة أن الأموال سيتم تسليمها على مدى خمس سنوات، لأن "التقدم الحقيقي يتطلب دعمًا مستدامًا على مدار سنوات عديدة، والسماح بمحاسبة القادة أمام المجتمعات المتأثرة".

وسيتم تقسيم المبلغ المتبقي وقدره 70 مليون دولار بين المبادرات المحلية التي تدعم التقدم نحو المساواة العرقية. وسيتم استخدام بعض الأموال لتمويل الشباب المشاركين في التدريب والمشاركة المدنية، بالإضافة إلى "الجهود المبذولة لمكافحة قمع الناخبين والتضليل".

يأتي هذا الاستثمار وسط احتجاجات واسعة النطاق من أجل المساواة العرقية والدعوات إلى إصلاح الشرطة في أمريكا، بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذي قتل على يد شرطة مينيابوليس في مايو/ أيار.