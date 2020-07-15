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    شركة هواوي الصينية وشبكة الجيل الخامس

    الخارجية الصينية حول قرار لندن بشأن هواوي: بكين تعتزم الدفاع عن مصالح شركاتها

    © REUTERS / DADO RUVIC
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    أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، اليوم الأربعاء، تعليقا على قرار المملكة المتحدة بحظر تكنولوجيا "هواوي" في شبكات الجيل الخامس أن الصين تعتزم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.

    بكين - سبوتنيك. وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي: "نذكّر الشركات الصينية بأن تأخذ في الاعتبار المخاطر السياسية والأمنية المتزايدة... الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

    وأضافت الدبلوماسية الصينية "أن المملكة المتحدة، بدون أي دليل، وتحت ذريعة مخاطر لا وجود لها، تمارس التمييز والضغط ضد الشركات الصينية، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق والتجارة الحرة".

    وأكدت أن "المملكة المتحدة اتخذت قرارا خاطئا يقوض بشكل خطير مصالح الشركات الصينية والثقة المتبادلة بين بكين ولندن، ونحن نعارض ذلك بشدة". وقالت إن الوضع هذا لا يقتصر على شركة واحدة أو صناعة بعينها، بل إنه أظهر رغبة لندن في تسييس القضايا التجارية والتكنولوجية.

    شركة هواوي، عملاق صناعة الهواتف الذكية
    © AP Photo / Kin Cheung
    بريطانيا تخلف بوعودها تتجه لإبعاد هواوي عن شبكات 5 جي

    وقرر مجلس الأمن القومي البريطاني، برئاسة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، حظر اقتناء معدات الشركة الصينية اعتبارا من نهاية هذه السنة، كما أمر بسحب جميع معدات "هواوي" بحلول 2027.

    وكانت بريطانيا قد فرضت في يناير الماضي قيودا على استخدام معدات "هواوي" في شبكات 5 جي حتى لا تزيد نسبتها على 35 في المائة ، بالإضافة إلى إبعادها عن العناصر الحساسة لشبكات الاتصال.

    وبحسب "تيلغراف"، فإن المشرعين المحافظين مارسوا ضغطا على رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل الإسراع بالتخلي عن معدات "هواوي" والتخلص منها بحلول 2023.

    يذكر أن بعض الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، فرضت قيودا على استخدام معدات وتقنيات "هواوي" في شبكات من الجيل الخامس للاتصال، معتبرة أن الشركة تمثل خطرا على أمنها القومي.

    وحثت واشنطن حلفاءها الأوروبيين على التخلي عن معدات "هواوي"، متهمة شركة تكنولوجيا الاتصالات هذه بأنها تسرب معلومات حساسة للسلطات الصينية، فيما رفضت "هواوي" تلك الاتهامات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان مسؤولا عن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمنع شركة هواوي الصينية من العمل في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول في بريطانيا اعتبارا من نهاية 2027.

    من جانبها، دعت شركة هواوي الحكومة البريطانية لإعادة النظر في قرارها فرض حظر على شراء معدات شبكة الجيل الخامس منها، معتبرة أن الإجراء "محبِط" و"مُسيَّس".

    ووصف سفير الصين لدى بريطانيا، قرار المملكة المتحدة بحظر معدات "هواوي" من شبكة اتصالات الجيل الخامس، بالغير عادل و مخيب للآمال.

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