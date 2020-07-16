وزير الصحة الإسرائيلي: نحن بحاجة لـ"معجزة طبية" لتجنب الإغلاق

قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، إن بلاده قد تعود إلى إغلاق شامل، إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الأربعاء، عن الوزير الإسرائيلي أن بلاده تفعل كل ما بوسعها لتجنب الإغلاق، محذرا من أن الخطوة محتملة إذا لم تكن الإجراءات الأخرى للحد من تفشي المرض كافية.

ولم يوضح يولي إدلشتاين بالتفصيل الإجراءات الإضافية التي يمكن للحكومة الإسرائيلية اتخاذها، وقال إنه سيعرف ما إذا كانت البلاد متجهة إلى إغلاق في غضون ثلاثة أو أربعة أيام، وإذا كانت هناك معجزة طبية وانخفضت معدلات الإصابة، ربما لن تصل إسرائيل إلى الإغلاق.

ويشار إلى أنه تدور في الأروقة الإسرائيلية خلافات داخلية حول مدى تعاطي وزارة الصحة مع جائحة كورونا، بعد توجيه انتقادات للوزارة، خاصة مع رفضها لتحويل بعض المسؤوليات إلى وزارة الدفاع أو أي منظمة أخرى، حيث يضغط بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، من أجل تولي وزارته الجوانب العملية من استجابة الحكومة للوباء.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد التقى الثلاثاء الماضي، مع وزراء، وخبراء طبيين، ومسؤولين آخرين لمناقشة خطوات أخرى للحد من انتشار الفيروس، ولكن لم يتم الاتفاق على قرارات.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في إسرائيل، صباح اليوم الخميس، 24,234 ، وقد تم تسجيل 380 حالة وفاة، ومن مجمل الإصابات هناك 204 وصفت حالتهم خطيرة، ولا يزال 57 منهم مربوطين بجهاز التتفس الإصطناعي، وقد تماثل 20100 مريض للشفاء،